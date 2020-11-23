Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Конкурс на Великий герб України: смішні картинки і конфлікт інтересів
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Ігор Пошивайло: «Цілком очевидно, що здійснюється спроба помножити Революцію Гідності на нуль»
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Садовий перемагає на виборах мера Львова, - екзит-пол
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
ГоловнаСуспільствоПодії

У Словаччині в ДТП з мікроавтобусом з України загинула жінка

Двоє громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

У Словаччині в ДТП з мікроавтобусом з України загинула жінка
Фото: поліція Нітранського краю Словаччини

У Словаччині в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з України та автоцистерни загинула 62-річна жінка.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Внаслідок ДТП загинула 1 громадянка України, 2 громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні м.Нітра. Наразі тривають слідчі дії щодо розслідування причин аварії. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", - йдеться в повідомленні МЗС.

За інформацією посольства України у Словаччині, аварія за участі мікроавтобусу Mercedes Sprinter з українською реєстрацією сталася сьогодні на трасі R1 поблизу с.Тековське Немце Нітрянського краю.

Поліція Словаччини заявила, що водій-українець за кермом Mercedes Sprinter заснув за кермом, тому врізався у автоцистерну Iveco, що їхала попереду. Обидва водії пройшли тест на вміст алкоголю в крові, що показав негативний результат.

Нагадаємо, у липні у масштабній ДТП у Польщі постраждали 23 українців. Громадяни України їхали в автобусі, який врізався на трасі у вантажівку. За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо і вона з'їхала на праву смугу і влетіла в автобус попереду. Своєю чергою, автобус врізався в наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також