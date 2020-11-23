У Словаччині в ДТП з мікроавтобусом з України загинула жінка

Двоє громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

У Словаччині в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з України та автоцистерни загинула 62-річна жінка.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Внаслідок ДТП загинула 1 громадянка України, 2 громадян України отримали травми та були госпіталізовані до лікарні м.Нітра. Наразі тривають слідчі дії щодо розслідування причин аварії. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", - йдеться в повідомленні МЗС.

За інформацією посольства України у Словаччині, аварія за участі мікроавтобусу Mercedes Sprinter з українською реєстрацією сталася сьогодні на трасі R1 поблизу с.Тековське Немце Нітрянського краю.

Поліція Словаччини заявила, що водій-українець за кермом Mercedes Sprinter заснув за кермом, тому врізався у автоцистерну Iveco, що їхала попереду. Обидва водії пройшли тест на вміст алкоголю в крові, що показав негативний результат.

Нагадаємо, у липні у масштабній ДТП у Польщі постраждали 23 українців. Громадяни України їхали в автобусі, який врізався на трасі у вантажівку. За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо і вона з'їхала на праву смугу і влетіла в автобус попереду. Своєю чергою, автобус врізався в наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.