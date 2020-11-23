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У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина

Кабіна ліфту, у якій знаходився чоловік, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту.

У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
Фото: nr2.ru

У Києві в гіпермаркеті обірвався ліфт, загинув 52-річний вантажник торговельного центру.

Про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

"В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини - 52-річного вантажника торговельного центру. Кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту", - йдеться в повідомленні.

Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало. Він помер до приїзду швидкої. 

Нагадаємо, у середині жовтня у Києві в житловому будинку на вул. Літинській обірвався ліфт, в якому перебувала бригада швидкої допомоги, котра прибула на виклик до пацієнтки. Тоді спрацювала система аварійного гальмування і ніхто не постраждав.

У серпні повідомляли, що двоє людей постраждали під час падіння вантажного ліфта в Кіровоградській області.

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