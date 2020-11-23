"Наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками".

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вважає, що наявний парк озброєння та військової техніки в зоні проведення Операції об’єднаних сил потребує оновлення шляхом модернізації і наповнення новими зразками.

Про це Уруський заявив за підсумками робочої поїздки до зони проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Під час візиту віце-прем’єр поспілкувався із керівництвом Генерального штабу, Командуванням ООС, командирами та заступниками командирів бригад та батальйонів щодо поточної ситуації в зоні проведення операції, стану оснащення військ, результатів експлуатації нових і модернізованих зразків ОВТ тощо.

"Наразі є конкретне уявлення чого потребують наші війська, що на сьогодні вимагається від підприємств оборонної промисловості України і куди рухатися виробникам надалі в процесі забезпечення військ комплектуючими та озброєнням. Слід наголосити, що наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив він.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

На думку Уруського, необхідно вживати рішучі та цілеспрямовані кроки щодо розвитку власного науково-технічного та промислового потенціалу.

Нагадаємо, минулого тижня "Укроборонпром" звинуватив профільне міністерство у спробі згортання реформ ОПК.

У Мінстратегпромі відповіли, що "Укроборонпром" намагається зірвати завдання президента з реформування ОПК.