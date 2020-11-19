"Укроборонпром" намагається зірвати завдання президента з реформування ОПК, - Мінстратегпром

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості висловили здивованість тим, що керівництво ДК "Укроборонпром" намагається позиціонувати себе як політичного гравця и визначати розвиток стратегічної галузі держави. Про це йдеться у заяві Мінстратегпрому у відповідь на заяву ДК "Укроборонпром" про «стурбованість згортанням реформи оборонно-промислового комплексу країни та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України».

«Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, яке є центральним органом виконавчої влади, створеним відповідно до чинного законодавства України для формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики, здивоване "демаршем" керівництва Державного концерну "Укроборонпром" (суб’єктом господарської діяльності) і спробою позиціонуватися як ексклюзивний "політичний гравець", що має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку надважливої стратегічної галузі держави та надавати оцінку органам державної влади», - повідомляє Мінстратегпром на своїй сторінці у Facebook.

Дії ДК "Укроборонпром" у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розцінюють як втручання суб’єкта господарювання до сфери державної військово-промислової політики, і вважають, що розвиток українського ОПК не може бути «предметом для експериментальних вправ спеціалістів із «загального реформування».

«Завдання реформування та створення дієвої, ефективної моделі функціонування оборонно-промислового комплексу України в умовах війни з російським агресором – питання надзвичайної державної ваги і не може бути предметом для експериментальних вправ спеціалістів із "загального реформування", для яких не має значення, що саме "реформувати".

Публічне втручання до неналежної до компетенції суб’єкта господарювання сфери - державної військово-промислової політики, не може розцінюватися інакше ніж спроба зірвати реалізацію завдань, визначених Президентом України та закріплених чинним законодавством», - йдеться у повідомленні.

Мінстратегпром також підкреслив, що діяльність Міністерства з вдосконалення існуючої законодавчої бази для реформування оборонно-промислового комплексу відбувається у співпраці з Верховною Радою, іншими державними органами (у тому числі ДК "Укроборонпром") та громадськими організаціями.

«Не вважаючи за доцільне вдаватися у деталі та коментувати розміщену 18 листопада 2020 року на веб-сайті ДК "Укроборонпром" заяву, варто звернути увагу на некомпетентність та необізнаність авторів тексту щодо конкретної діяльності, яка здійснюється керівництвом Міністерства – до речі, спільно з представниками концерну та інших державних органів та громадських організацій. Можливо, їм невідомо про спільну роботу представників Мінстратегпрому, Комітетів Верховної Ради України та концерну, яка триває впродовж останніх кількох місяців і спрямована на вдосконалення існуючої законодавчої бази, розробку нових нормативно-правових актів, необхідних для реформування оборонно-промислового комплексу», - повідомляє Мінстратегпром.