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В уряді обіцяють подати в Раду проєкт бюджету-2021 до кінця тижня

Наразі уряд завершує роботу над документом. 

В уряді обіцяють подати в Раду проєкт бюджету-2021 до кінця тижня
Фото: facebook

Кабінет міністрів подасть до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік до кінця цього тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

За його словами, наразі уряд завершує роботу над документом. 

"Міністр фінансів протягом дня, до та після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у ВР", - сказав Мокан.

Він також зазначив, що уряд веде активні перемовини щодо проекту державного бюджету з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня схвалив проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

На позачерговому засіданні 5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету на 2021 рік у першому читанні.

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