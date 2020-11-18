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В Уряді не полишають надії отримати транш МВФ в 2020 році

Співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021. 

В Уряді не полишають надії отримати транш МВФ в 2020 році
Фото: facebook

Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці 2020 або на початку 2021 року. 

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

"Зараз йде мова про отримання одного траншу в кінці цього року або на початку наступного. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога Євросоюзу, транш якого становить 600 млн євро", - сказав Мокан.

За його словами, співпраця з МВФ залежить від ухвалення бюджету на 2021. 

Представник уряду в парламенті також заперечив інформацію про те, що програма України з МВФ знаходиться під загрозою.

"Триває взаємодія і комунікації. Сьогодні міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проекту бюджету", - зазначив Мокан, додавши, що погодження з МВФ ще потребують питання антикорупційної структури і незалежності Нацбанку.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України та МВФ спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію фонду у Києві.

Зі свого боку директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва нагадала, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

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