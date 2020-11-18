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Україна працює з МВФ над візитом місії фонду в Київ, - Зеленський

Про це голова держави розповів за підсумками переговорів з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Україна працює з МВФ над візитом місії фонду в Київ, - Зеленський
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що представники України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію фонду у Києві.

Про це він повідомив у Twitter за підсумками переговорів з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Голова держави зазначив, що під час бесіди сторони обговорили питання ухвалення держбюджету на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного та макроекономічної стабільності. 

"Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію МВФ", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Він підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.

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