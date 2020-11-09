Голова НБУ: продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України

Голова Національного банку України Кирило Шевченко зустрівся з головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою Голлар.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанта ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни", - наголосив голова Нацбанку.

Він підкреслив, що НБУ продовжує впроваджувати реформи у фінансовому секторі та виконувати зобов’язання перед міжнародними партнерами.

"Національний банк виконує взяті на себе зобов’язання в межах програми Stand-by. Ми зберігаємо послідовну монетарну політику, дотримуємося режимів інфляційного таргетування та гнучкого курсу гривні, а також посилюємо реформу корпоративного управління в державних банках. Крім того, НБУ працює над скороченням частки проблемних кредитів банків. Зокрема, наприкінці червня Рада фінансової стабільності ухвалила трирічні плани зниження проблемних кредитів у державних банках", - зазначив Шевченко.

Співрозмовники також також обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона, де зустрінеться з керівництвом МВФ та Світового банку. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна сьогодні не може відмовитися від кредитування з боку МВФ.

МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $ 5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляду програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія по першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $ 350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

У вересні представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення її другого траншу.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у МВФ немає претензій до того, як Україна виконує домовленості щодо структурних маяків чинної угоди stand-by, однак є питання до рішення Конституційного суду з приводу НАБУ.

27 жовтня КСУ також визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. А 28 жовтня - оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. У МВФ відреагували на це рішення КСУ і зазначили, що запровадження в Україні системи електронного декларування є важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликали посилити ефективність всіх антикорупційних органів. У Кабінеті Міністрів запевнили, що рішення КСУ не вплине на співпрацю України з МВФ.