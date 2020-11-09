Інфляція в Україні прискорилася до 2,6% в річному вимірі

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2020 року прискорилося до 1% з 0,5% у вересні після зниження на 0,2% у серпні та на 0,6% у липні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики.

У жовтні 2019 року інфляція становила 0,7%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками жовтня-2020 також зросла до 2,6% порівняно з 2,3% за підсумками вересня, 2,5% - серпня і 2,4% - за підсумками липня.

У жовтні-2020 Держстат зафіксував базову інфляцію на рівні 0,8% після 1,1% у вересні і 0,1% в серпні. У вересні минулого року цей показник був трохи нижчий - 0,7%, тому в річному вимірі базова інфляція за підсумками жовтня цього року збільшилася з 3,1% до 3,2%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 22,9% і 22,7%) подорожчали цукор і яйця. На 7,3%-0,8% зросли ціни на соняшникову олію, сало, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 6,2% подешевшали фрукти, на 1,5-0,3% - рис, овочі, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,4% відбулося здебільшого за рахунок підвищення цін на природний газ на 18,2%, а також тарифів на опалення - на 3,5%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2%, насамперед за рахунок подорожчання автомобілів на 1,4%, пального і мастил - на 0,8%. Водночас на 5,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадаємо, наприкінці серпня Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік. Очікується, що інфляція в Україні за підсумками року може скласти 5,9% грудень до грудня, тоді як у затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%.