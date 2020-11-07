Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення підконтрольного Донбасу

Кошти підуть на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на Сході країни.

Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на Сході країни.

Про це у Твіттері написав президент Володимир Зеленський.

Зеленський подякував президенту Світового банку Девіду Малпассу і регіональному директору Світового банку у справах країн Східної Європи Арупу Банерджі за підтримку територіальної цілісності України.

🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

“Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними”, – запевнив президент.

Нагадаємо, у червні Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні 350 млн доларів в рамках першої позики на економічне відновлення і підтримку реформ.

Гроші мають йти зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель і врегулювання проблемних кредитів у державних банках, підтримку демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризацію газового сектора і посилення системи соціального захисту для підтримки літніх людей, які особливо вразливі до COVID-19.

Однак у вересні Світовий банк вирішив відкласти виділення коштів. Водночас за прогнозами, Україна таки отримує позику до кінця 2020 року.

Додамо, ця допомога є однією з двох запланованих позик. Як очікується, друга частина буде спрямована "на надання підтримки у розробці додаткового законодавства в сфері земельної реформи та подальшого підвищення пенсій уразливому населенню".