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Зеленський на презентації Економічного аудиту держави: "Україна не хвора. Вона була занадто скромна"

Презентується також економічна стратегія на наступні десять років. 

Зеленський на презентації Економічного аудиту держави: "Україна не хвора. Вона була занадто скромна"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Економічного аудиту країни.

Аудит Зеленський назвав знаковим моментом для кожного українця. Трансляція велася Офісом президента. 

"Україна не хвора. Весь цей час вона була занадто скромна. Соромилася мріти... Аудит - аналіз наших комплексів", - заявив він.

Уряд уже почав роботу над економічною стратегією до 2030 року. Вона має отримати схвалення громадян та стати "економічної конституцією", зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що економічний аудит презентується під гаслом Rethink – переосмислення. За його словами, Україна втратила 1 трлн доларів ВВП за 10 років через постійну зміну векторів і корупцію. Земельний потенціал був невикористаний на 85 млрд доларів.

Невикористаний потенціал водних ресурсів оцінили в $12 млрд, лісів – $40 млрд, міжнародна торгівля і транзит – 407 млрд доларів. 

Нагадаємо, що в жовтні Володимир Зеленський заявив, що уряд провів економічний аудит держави, який буде презентований найближчим часом.

Учора Мінекономіки презентувало аудит Держрезерву. Він виявив зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривен, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і фінансові махінації.

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