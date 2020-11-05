"Укроборонпром" змінив керівника ДП "Антонов"

Олександр Лось подав у відставку за власним бажанням. В.о. гендиректора став Сергій Бичков.

Новим керівником державного підприємства "Антонов" (Київ) у статусі в.о. гендиректора став Сергій Бичков, який до останнього часу обіймав посаду віце-президента - виконавчого директора ДП.

5 листопада Бичкова як керівника підприємства представив перший заступник гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Роман Бондар, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Олександр Лось, який очолював "Антонов" від початку червня 2020 року, а до цього був віце-президентом з виробництва і головним конструктором ДП, подав у відставку за власним бажанням з посади президента. "Укроборонпром" прийняв її 4 листопада.

75-річний Сергій Бичков - фахівець у галузі літакобудування, доктор технічних наук (1992), професор (1995), технічний директор - головний інженер ДП "Антонов".

ДП "Антонов" у 2019 році скоротило чистий прибуток в 3,5 рази - до 447,98 млн грн, виручка впала на 33,1% - до 5 млрд 998,66 млн грн.

У першому півріччі цього року виручка ДП збільшилася на 7,3% - до 3 млрд 524,09 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 8,1% - до 340,06 млн грн.

За словами Лося, близько 80% доходів держпідприємство отримує від "Авіаліній "Антонова", з парку якого вантажні перевезення здійснюють сім літаків Ан-124-100 і його модифікацій (вантажопідйомність 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) і Ан-22А (60 тонн).