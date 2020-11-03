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Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік

Це консолідована позиція всіх фракцій і груп, які працюють у Раді.

Застосування касових апаратів для "спрощенців" відтермінують на рік
Фото: iPhones.ru

У Верховній Раді готують законопроєкт, що передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

Про це заявив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Була прийнята одноголосна позиція про те, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій і груп, які працюють у Раді",  - сказав спікер.

Разумков зазначив, що 3 листопада мають зареєструвати відповідний законопроєкт, 4 листопада дадуть доручення комітету невідкладно його розглянути, і вже 4 листопада його розглянуть.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер.

Нагадаємо, у вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей.

Відповідно до документа, від необхідності використовувати РРО звільняються ФОП першої категорії. Для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.

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