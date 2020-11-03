Профільний комітет пропонує збільшити доходи держбюджету-2021 на 20,2 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань бюджету завершив підготовку проекту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні.

"За результатами розгляду Бюджетний комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій, положення якої узгоджено з Урядом. Проєктом Бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - йдеться у повідомленні на сторінці комітету у фейсбуці.

Додаткові доходи в основному планується забезпечити за рахунок перерахувань від Національного банку з 33 млрд гривень (в урядовому проєкті бюджету) до 45 млрд гривень.

Профільний комітет пропонує:

1. Уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу. Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідної Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами.

2. Врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на:

окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;

забезпечення функціонування дипломатичних установ;

утилізацію твердого ракетного палива;

надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;

реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

Поряд з тим, комітет пропонує надати доручення уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для можливого врегулювання відповідних питань, зокрема щодо:

підвищення державних соціальних стандартів, насамперед - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;

збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;

належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;

збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу.

Пропозиції народних депутатів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.