КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
Мером Костянтинівки став Азаров
Мером Костянтинівки став Азаров
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
ГоловнаЕкономікаДержава

Профільний комітет пропонує збільшити доходи держбюджету-2021 на 20,2 млрд грн

Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада.

Профільний комітет пропонує збільшити доходи держбюджету-2021 на 20,2 млрд грн
Фото: facebook.com/Юрій-Арістов

Комітет Верховної Ради з питань бюджету завершив підготовку проекту Держбюджету на 2021 рік до розгляду у першому читанні.

"За результатами розгляду Бюджетний комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій, положення якої узгоджено з Урядом. Проєктом Бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - йдеться у повідомленні на сторінці комітету у фейсбуці.

Додаткові доходи в основному планується забезпечити за рахунок перерахувань від Національного банку з 33 млрд гривень (в урядовому проєкті бюджету) до 45 млрд гривень.

Профільний комітет пропонує:

1. Уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу. Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідної Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами.

2. Врахувати пропозиції про збільшення бюджетних видатків на:

  • окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;
  • забезпечення функціонування дипломатичних установ;
  • утилізацію твердого ракетного палива;
  • надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;
  • реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

Поряд з тим, комітет пропонує надати доручення уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для можливого врегулювання відповідних питань, зокрема щодо:

  • підвищення державних соціальних стандартів, насамперед - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;
  • збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;
  • належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;
  • збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу.

Пропозиції народних депутатів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також