В Україні вперше почали випускати карти китайського конкурента Visa і MasterCard

ПриватБанк і UnionPay планують запуск цифрових платіжних продуктів, які дозволять використовувати переваги платіжної системи без відвідування банку й отримання фізичних карток.

ПриватБанк відкриває в Україні випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Випуск ПриватБанком перших українських карток UnionPay - це нові можливості для наших клієнтів і банку в рамках інтеграції до світової фінансової системи. Ці картки в першу чергу будуть корисні тим, хто часто подорожує в Китай, країни Південно-Східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами. Крім того, картки ПриватБанк UnionPay відкривають українцям нові переваги глобального шопінгу на торгових майданчиках - партнерах найбільшої світової платіжної системи", - заявив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл.

У банку також зазначили, що клієнти можуть оформити безконтактні кредитні картки UnionPay "Універсальна" рівня Classic та Gold і отримати їх з 6 листопада в столичних відділеннях банку.

"Найближчим часом ПриватБанк і UnionPay планують запуск цифрових платіжних продуктів, які дозволять використовувати переваги платіжної системи без відвідування банку й отримання фізичних карток", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2018 Національний банк погодив умови і порядок діяльності китайської платіжної системи UnionPay International в Україні. UnionPay стала четвертою міжнародною картковою платіжною системою в Україні після MasterCard, Visa і American Express.