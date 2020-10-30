Вірус у світі не один

Ще працюючи в Держпродспоживслужбі , час від часу ставив собі запитання, на які не знаходив відповіді. Наприклад, чому держава вимагає від бізнесу перевозити із одного місця в інше документи, які необхідні для внутрішньовідомчого контролю. Той же ветеринарний сертифікат, який видається інспектором в одній області і перевіряється інспектором в іншій.

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Або чому приватний ветеринар перед тим як зробити вакцинацію має змушувати власника домашньої тварини іти за отриманням ветеринарного паспорта до державної лікарні.

Відповідь була проста – так вимагає закон. Де-юре, все правильно. Де-факто, логіка відсутня.

Закон «Про ветеринарну медицину» на момент його схвалення на початку двохтисячних дійсно був одним із передових в цій сфері. Але в той час ніхто не говорив не лише про державу в смартфоні, але і про смартфон як такий.

Далі – більше. У випадку підозри на підроблені документи (а таке справді траплялось) одна область пише іншій запит, чекає відповіді, а корабль в цей час стоїть на рейді. Відсутність прогресу дорого коштує бізнесу. І це в умовах, коли в Держпродспоживслужбі вже розроблені ІТ-рішення, які дозволяють як видавати, так і контролювати ветеринарні документи в електронній формі.

Чому реєстрація ветеринарних препаратів в ЄС безстрокова а в Україні лише на 5 років? Чому антимікробна резистентність у всіх країнах, які поважають свої громадян, в пріоритеті, а в Україні можна застосовувати антибіотики без особливих на це потреб? Чому благополуччя тварин історично випало із сфери регулювання? І багато інших чому.

Ці запитання будуть зняті, якщо Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект №3318 “Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин”. На кону, серед іншого, адаптація 10 нормативно-правових актів ЄС в чотирьох великих сферах регулювання, що включають в себе здоров’я тварин, благополуччя тварин, ветеринарну практику та виробництв і обіг ветеринарних препаратів.

Термін «вірус» хоч і з приставкою «корона», зараз є одним із найбільш вживаних не лише в медичній термінології. Існує припущення, що коронавірус був занесений із дикої фауни. І це не якесь унікальне явище – є цілий вид інфекцій, які є спільними для людей і тварин – зоонози.

Здоров’я тварин має значення навіть для тих, хто тваринами не сильно опікується. Справа – за народним депутатами.