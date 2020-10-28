Рік на службі у держави

Рік тому я очолив Київську обласну державну адміністрацію, де з перших днів роботи намагався впровадити нові для державної служби підходи. Ми з командою застосовували нестандартні рішення та ідеї. Часто чув, що так робити не можна. Чому? Відповідь була: адже так ніхто раніше не робив.

Сьогодні на посаді Міністра розвитку громад і територій України можу з упевненістю констатувати, що в будь-якій справі та на будь-якому етапі важливі сміливі ідеї та професійні люди.

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Завершення реформи децентралізації: прийняття відповідних законів і надання можливостей владі на місцях для ефективної роботи.

Завершення реформи у містобудівній сфері, що зачепить ще не одного бенефіціара цієї багаторічної історії корупції.

Модернізація житлово-комунальної сфери та залучення інвестицій і кредитів у цю галузь, яку роками знищувала сама система та недосконале управління загалом.

Розвиток і впровадження програм енергоефективності в усіх регіонах і підтримка населення в цьому питанні.

Робота над захистом прав інвесторів і докорінні зміни в законодавчій базі, які ще й досі дають можливість нечесним забудовникам ошукувати українців.

Трансформація вугільних регіонів, яка вже починає працювати.

Системний і сталий розвиток регіонів і «Велике будівництво», завдяки якому вже цьогоріч Україна отримає покращену інфраструктуру та яке надалі змінить країну.

Вдячний фахівцям, які працюють поруч і виконують інколи неможливе, вдячний кожному з команди Мінрегіону за сумлінне ставлення до завдань та відповідальність.Які виклики чекають на Мінрегіон попереду?

Зараз я впевнений, що для змін і нової якості державного управління на кожному рівні важливо не озиратися назад і не копіювати колись вдалі рішення. Неможливо повторити чиїсь успіхи без ризику помилок і невдоволених. Так, це важкий шлях, не завжди популярний і такий, що отримує підтримку, але це єдиний правильний шлях. Час вимагає саме такого ставлення до управління — відповідального та відвертого. Чіткість завдань і контроль виконання, оцінка ризиків, ефективність і послідовність дій — мої принципи в роботі за цей рік не змінились. І разом із професійною командою нам вдається працювати, спираючись саме на ці базові підходи.