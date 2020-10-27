Як впровадження Custody Records змінить процедуру затримання?

За результатами успішного пілотування системи Custody Records в ізоляторах тимчасового тримання, постала необхідність включити до системи також етап фактичного затримання, доставлення затриманих до відділів поліції, та перебування у відділі поліції, адже, за стандартами, затвердженими Європейським комітетом з питань запобігання катуванням, електронне досьє є одним із основних запобіжників порушення прав людини та необхідне на всіх етапах перебування людини під контролем поліції.

Фото: facebook/Artem Shevchenko

Наразі вже триває повноцінна розробка програмного забезпечення модулю Custody Records для відділків поліції. Впровадження цього модулю повністю змінить процедуру затримання та його фіксації.

Перший та другий етапи - безпосереднє затримання та доставлення особи до відділу поліції.

Під час затримання співробітник поліції роз’яснює особі її права і підстави затримання, заносить всю інформацію про затриманого в систему з планшета або телефона прямо на місці затримання.

Крім загальної інформації (ПІБ, дата народження, дані про місце проживання тощо) поліцейський також встановлює обставини затримання, опис правопорушення, і найголовніше - місце, куди буде доставлений затриманий, тобто конкретний відділ поліції.

Ця інформація автоматично направляється до державної системи безоплатної вторинної правової допомоги, і адвокат, вже знаючи відділ поліції, в який буде доставлена особа, може оперативно туди виїхати, тому час на очікування адвоката скорочується.

Поліцейський зобов’язаний спитати у особи про особливі обставини, наприклад, наявність родичів, які не можуть самостійно себе обслуговувати без затриманого (прикуті до ліжка вдома, малолітні діти тощо).

Також система передбачає відеозапис процесу затримання бодікамерами і надає відповідні підказки поліцейським.

Третій та четвертий етапи - реєстрація та перевірка факту затримання особи.

Першим з ким контактує затриманий у відділі - інспектор із дотримання прав людини.

На момент доставлення затриманого до відділу частина інформації вже міститься в системі - її заніс працівник поліції, який затримував особу. Це позбавляє необхідності працівників поліції вести додаткову паперову документацію - писати численні звіти. Інформація від одного працівника поліції до іншого надходить автоматично, таким чином - убезпечує від помилок.

Серед ключових завдань інспектора з дотримання прав людини при першому контакті з затриманою особою є фіксація зі слів затриманого, чи не порушувалися його права на етапі затримання. Це підвищує безпеку затриманої особи та працівників поліції, оскільки будь-який факт порушення буде встановлено, зокрема, неправомірне використання спецзасобів (наручники, газові балончики, кийки тощо). Адже працівник поліції зобов'язаний обґрунтувати необхідність використання спецзасобів під час затримання, а у “недобросовісного” затриманого залишається менше шансів для неправдивого звинувачення.

Така процедура також унеможливлює “катання” затриманого по місту, адже стає точно відомим час та місце затримання, а також час доставлення до районного відділу поліції. У затриманого дізнаються, чи було йому повідомлено про його права, як він почувається, чи були застосовані спец засоби, чи дали йому змогу сповістити своїх близьких про затримання тощо. Також інспектор з дотримання прав людини проводить бесіду з офіцером поліції, який проводив затримання, та, за потреби, встановлює додаткові обставини затримання.

Система автоматично перевіряє факти зазначені затриманим та поліцейським і, у випадку знайдення невідповідностей, формує автоматичні звіти. Таким чином може бути встановлена обґрунтованість законності затримання особи. У разі, якщо буде визначено, що особа затримана необґрунтовано, вона буде відпущена.

П’ятий етап - документування усіх дій під час перебування у відділі поліції.

На цьому етапі проводиться відеофіксація затриманого, скануються і заносяться до бази відбитки пальців, проводиться медичний огляд.

В системі Custody Records автоматично фіксуються всі дії, які проводяться з затриманим у відділі поліції, переміщення, харчування, надання медичної допомоги та ліків, зустрічі із адвокатами тощо. Також електронна складова Custody Records передбачає максимальну автоматизацію, що оберігає від “технічних” помилок та одруківок. В системі дуже розгалужена система словників та різних питань з варіантами відповідей, що просто унеможливлює помилку.

Система забезпечення прав затриманих впроваджується Національною поліцією України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, Української Фундації Правової Допомоги та Експертного Центру з прав людини в ізоляторах тимчасового тримання з 2017 року та районних відділах Національної поліції України з 2020 року. Система забезпечення прав затриманих гарантує захист прав кожного громадянина як затриманих осіб, так і працівників Національної поліції.