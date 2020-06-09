В рамках пилотного проекта для предотвращения насилия полицейских над задержанными, в подразделениях Национальной полиции будет установлена система круглосуточного контроля за действиями правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что с истема "Custody Records" уже эффективно работает четырех изоляторах временного содержания - в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует установить ее во всех подразделениях

Начальник Управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко уточнил, что пилотный проект будет действовать в 10 подразделениях Кировоградской области, а также в одном - в одном отделе в Днепропетровской области.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует, как в защиту полицейскому, так и в защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными", - отметил он.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в полиции собираются ввести систему онлайн-регистрациюи задержанных лиц во всех подразделениях Нацполиции. Одной из причин этому стало задержание 25 мая двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.