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Семерых участников банды полицейских из Павлограда арестовали без права залога

Их подозревают в совершении правонарушений по шести статьям.

Семерых участников банды полицейских из Павлограда арестовали без права залога
Фото: kobl.gp.gov.ua

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семерым участникам банды полицейских, которая действовала в Павлограде. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Среди задержанных - начальник одного из секторов, четверо оперативников, начальник и заместитель начальника Павлоградского отдела полиции.

Правоохранители подозреваются в совершении правонарушений по шести статьям - создание преступной организации, превышение служебных полномочий, совершение краж, незаконное обращение с оружием, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств (ч. 1 ст. 255 , ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 4 июня были задержаны семеро участников банды полицейских из Павлограда. 

В течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), запугивая и пытая их. За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

6 июня Павлоградский отдел полиции и его четыре подразделения расформировали и назначили временное руководство. 

По словам главы МВД Арсена Авакова, расследование подтвердило сотрудничество правоохранителей Павлограда с наркоторговцами и другими преступниками. Он отметил, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

В связи с чем МВД создало оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

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