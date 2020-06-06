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Двое военных получили ранения в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Оккупанты использовали запрещенные Минскими договоренностями 82 мм минометы.

Двое военных получили ранения в результате обстрелов боевиков на Донбассе
Фото: Макс Требухов

За прошедшие сутки, 5 июня, вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг задействовал против защитников Авдеевки 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Защитников Старогнатовки боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Хутора Вольный и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что не оставили без ответа действия российских оккупантов: "Огнем из штатного вооружения украинские военные решительно подавили вражескую активность".

По данным разведки, 5 июня был уничтожен один российский оккупант.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Напомним, 4 июня вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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