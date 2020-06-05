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В субботу в Киеве потеплеет до +28, небольшой дождь

Ночью в столице +14…+16 градусов.

В субботу в Киеве потеплеет до +28, небольшой дождь
Фото: kiev.informator.ua

В субботу, 6 июня, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь, местам гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах ночью дожди, днем небольшие дожди, температура ночью и днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +21…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

5 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +16…+20 градусов, в районе Одессы +13 градусов, в Днепре возле Киева +15 градусов.

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