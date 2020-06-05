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​Станцию метро "Майдан Независимости" в Киеве ненадолго закрывали из-за сообщения о минировании

Переход на красную ветку не работал.

Фото: Макс Требухов

Станцию метро "Майдан Независимости" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании. Также был закрыт переход на станцию на "Крещатик".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в метрополитене около 11:40 в пятницу.

Примерно через 20 минут метрополитен сообщил, что станцию "Майдан Независимости" и пересадку проверили и вновь открыли для пассажиров.

Взрывоопасных предметов не нашли.

Напомним, что Киевский метрополитен возобновил перевозку пассажиров 25 мая после двухмесячного перерыва на карантин.

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