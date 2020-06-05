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В Днепропетровской области задержали семерых участников банды полицейских

Они заставляли граждан совершать преступления и привлекали их к уголовной ответственности, ради статистики.

В Днепропетровской области задержали семерых участников банды полицейских

Силовики пресекли противоправную деятельность преступной организации под руководством начальника одного из горотделов Нацполиции Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных дел.

В течение 2019-2020 годов правоохранители заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), запугивая и пытая их. За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности.

При проведении более 20 обысков накануне сотрудники СБУ изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса, правоохранители задержали семерых участников преступной организации: начальника и заместителя Павлоградского отдела Нацполции в Днепропетровской области, начальника сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Голосеевский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось по координации ГУ БКОП и ГУ ВБ Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Напомним, на заседании 4 июня Веховная Рада включила в Уголовный кодекс понятия "вор в законе" и "сходка".

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