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Боевики обстреляли Орехово и Новгородское на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

Боевики обстреляли Орехово и Новгородское на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

По позициям украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь неподалеку Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке.

Потерь среди военнослужащих не было.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность", - добавили в штабе.

Напомним, за сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, украинские военные не пострадали.

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