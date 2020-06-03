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Оккупационные войска обстреляли из пулеметов Богдановку

Пострадавших среди военных Объединенных сил нет. 

Оккупационные войска обстреляли из пулеметов Богдановку
Фото: EPA/UPG

С начала суток 3 июня вооруженные формирования России на Донбассе один раз открывали огонь. Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли защитников Богдановки, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам", - говорится в сообщении.

После этого оккупационные войска прекратили свою активность. Пострадавших среди военнослужащих ООС нет.

Отмечается, что ситуация в зоне проведения Операции остается контролированной. На участках разведения войск соблюдается режим тишины. 

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский военнослужащий. 

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