Оккупационные войска обстреляли из пулеметов Богдановку

С начала суток 3 июня вооруженные формирования России на Донбассе один раз открывали огонь. Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли защитников Богдановки, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам", - говорится в сообщении.

После этого оккупационные войска прекратили свою активность. Пострадавших среди военнослужащих ООС нет.

Отмечается, что ситуация в зоне проведения Операции остается контролированной. На участках разведения войск соблюдается режим тишины.

Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский военнослужащий.