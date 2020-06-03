Оккупационные войска обстреляли из пулеметов Богдановку

С начала суток 3 июня вооруженные формирования России на Донбассе один раз открывали огонь. Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли защитников Богдановки, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам", - говорится в сообщении.
После этого оккупационные войска прекратили свою активность. Пострадавших среди военнослужащих ООС нет.
Отмечается, что ситуация в зоне проведения Операции остается контролированной. На участках разведения войск соблюдается режим тишины.
Напомним, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский военнослужащий.