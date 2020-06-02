Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - заявили в штабе.

По позициям ВСУ у Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на переговорах в Берлине подтвердил готовность Украины к широким компромиссам по Донбассу при условии, что они не будут пересекать "красные линии".