Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня

Штаб ООС прекратил пропуск через линию разграничения в марте из-за коронавируса.

Украина готовится открыть первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения на Донбассе после 10 июня.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак на селекторном совещании Офиса президента под председательством Владимира Зеленского

"Главнокомандующий ВСУ Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня", - говорится в сообщении.

Отметим, что КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил с 1 июня перешли на летний режим работы, при этом там до сих пор действуют ограничения из-за коронавируса.

Напомним, с 22 марта Штаб ООС решил прекратить пропуск через линию разграничения в связи с коронавирусом.

Жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать в Украину еще 7 марта. 13 марта Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР". 18 марта "власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине. При этом террористы отрицают наличие инфицированных коронавирусом на подконтрольной им территории. 21 марта аналогичное решение приняли "власти" "ЛНР".

После введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 раз.