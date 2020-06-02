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В Одессе на рынке произошла стрельба, ранены два человека

Злоумышленники скрылись на авто. 

В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке, ранения получили два человека. Их госпитализировали, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"Предварительно установлено, что утром в магазин ткани на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону работников торгового заведения", - говорится в сообщении.

Правонарушители скрылись с места происшествия на машине.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные лица.

Напомним, что утром 29 мая на улицах Броваров возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое людей. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

К разборкам привлекли сотрудников частной охранной фирмы из Винницы и местных "титушек". По данным следствия, участникам конфликта из Винницы обещали по 800 гривен в день. 

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

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