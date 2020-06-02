Житель Мукачево совершил самоубийство в прямом эфире, обвинив в этом полицию

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 28-летнего жителя Мукачево, который повесился в прямом эфире на фейсбуке.
На сайте прокуратуры говорится, что это происшествие будут расследовать по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства.
Пресс-служба полиции сообщила, что соседи заявили о смерти мужчины около 19:00.
Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети.
"Мужчина на видео жалуется на действия полицейских и в дальнейшем кончает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства", - сказано в сообщении прокуратуры.
Следствие поручили Государственному бюро расследований.