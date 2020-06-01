Украинская сторона СЦКК заявила о новых провокациях оккупационных войск на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) продолжает фиксировать факты нарушения Россией Минских соглашений. Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, оккупационные войска умышленно совершают провокационные обстрелы участков разведения и населенных пунктов и отказывают патрулям СММ ОБСЕ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям.

"Постоянно фиксируются нарушения существующих договоренностей относительно отведения тяжелого вооружения от линии разграничения. Все эти факты подтверждаются представителями СММ ОБСЕ в их отчетах", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали обстрел возле Авдеевки, в результате чего был поврежден жилой дом. Кроме того, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории рядом с Терновым Донецкой области размещения трех единиц реактивной системы залпового огня и 62 танка Т-72Б и Т-64

"С целью сокрытия от патрулей СММ размещения военной техники с нарушением Минских договоренностей на неподконтрольной правительству Украины территории российские оккупанты систематически мешают деятельности СММ ОБСЕ, ссылаясь на распространение коронавируса или на необоснованные приказы их командиров. С начала 2020 года зафиксировано уже более 452 подобных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.