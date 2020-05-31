На Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили "тишину"

Потерь с украинской стороны нет.

С начала суток 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет, информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

"Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 мая, оккупанты устроили восемь обстрелов на Донбассе.