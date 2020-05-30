В Чехии отправили под суд двух боевиков, воевавших против Украины на Донбассе

Им может грозить от 12 до 20 лет.

Чешская прокуратура в течение мая предъявила обвинение и отправила под суд двух граждан, участвовавших в боевых действиях против Украины на Донбассе. Об этом сообщил украинский посол Евгений Перебийнис.

Чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны - "террористический акт".

"Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет", - отметил посол.

Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на Донбассе стороне российских боевиков в 2014-16 годах.

Гражданина Чехии будет судить краевой суд в городе Ческе Будейовице, а белоруса - городской суд в Праге.

Напомним, в 2019 году Перебийнис рассказывал, что Чехия ведет расследование против 20 своих граждан, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне российских оккупантов. На тот момент чешское государство осудило только одного чеха, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Его приговорили к условному сроку.