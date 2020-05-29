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С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Подразделения Объединенных сил решительно применяли дежурные огневые средства. Оккупанты получили адекватный ответ от украинских военных", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Богдановки и Невельского, боевики вели огонь по позициям ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" неподалеку Крымского агрессор обстрелял оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, за сутки оккупационные войска семь раз открывали огонь на Донбассе.

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