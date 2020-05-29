Чернобыльскую зону отчуждения открывают для туристов

Для посетителей будет действовать ряд ограничений, которые отменят после окончаниия карантина.

Чернобыльская зона отчуждения с 1 июня открывается для посещения, но с некоторыми ограничениями, которые будут отменены после завершения карантина.

Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения в фейсбуке.

Отмечается, что для посетителей зоны отчуждения ввели обязательный температурный контроль на пункте пропуска "Дитятки", также требуют наличие масок или респираторов, перчаток и антисептиков.

В зону отчуждения не будут пропускать людей с температурой выше 37,2 градуса и симптомами респираторных заболеваний.

Для избежания большого скопления людей будет создан фиксированный график движения - от момента прибытия до завершения посещения. Также будут действовать ограничения на посещение определенных объектов и по количеству людей в группе.

Будет действовать туристический маршрут на один день: Залесье - Чернобыль и Припять - объект "Чернобыль-2" - Копатели - смотровая площадка ЧАЭС.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. По его мнению, указ будет способствовать превращению Зоны в "научный и туристический магнит" без коррупции и лишних запретов.

В 2019 году был у становлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. По данным Госагентства по управлению зоной, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов.