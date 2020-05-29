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К ослаблению карантина в Украине не готовы четыре области

Каждая из них не соответствует только одному критерию из трех. 

К ослаблению карантина в Украине не готовы четыре области
Фото: Макс Требухов

К ослаблению карантина и переходу ко второму этапу смягчения не готовы Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая область. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Донецкая область не делает необходимое количество тестов на 100 000 населения. Вместо требуемых 12 и выше их делают только 8,34. При этом показатель инцидентности в Донецкой области - 0,89 на 100 тыс. населения, а загруженности опорных больниц - 2,20. Таким образом область не соответствует только одному критерию.

Львовская область пока не может ослабить карантин из-за большого количества заболевших (12,86 при 12 допустимых). Загруженность больниц составляет 21,04% при 50% граничных. Количество сделанных тестов на 100 000 населения - 13,74.

В Ровенской области также превышен показатель заболеваемости (26,46). Двум другим критериям область соответствует. Аналогичная ситуация и с Черновицкой областью - на 100 000 населения 39,38 заболевших, однако двум другим критериям она соответствует.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, что с 22 мая в Украине начался период адаптивного карантина, когда каждая область может ослаблять карантин самостоятельно. Каждый этап смягчения карантинных ограничений будет проходить за 10 дней. 

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