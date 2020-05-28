У нардепа от "Слуги народа" Божика подтвердили коронавирус

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Валерия Божика обнаружили коронавирус. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на замглавы фракции Евгению Кравчук.

"Да, это правда. У Валерия Божика действительно выявили COVID", - сообщила она.

Евгения Кравчук добавила, что аппарат парламента составляет список контактных лиц Божика.

Ранее фракция политической партии "Батькивщины" в полном составе ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из ее депутатов. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что депутаты "Батькивщины" не могут вернуться в зал заседаний, пока каждому из них не проведут тест на COVID-19.

Из-за обнаруженного у Мейдича заболевания Верховная Рада отменила заседания 21 и 22 мая. Вместо них предусмотрели работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

53 депутата сдали тест на коронавирус после заражения Олега Мейдича из фракции "Батькивщина". Ни у одного из них не обнаружили инфекции.

25 мая Парламентская фракция "Батькивищина" завершила пятидневную самоизоляцию и вернулась к работе.