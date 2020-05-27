В Киеве подтвердили еще 29 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека

Среди тех, кто заболел, - мужчина 99 лет.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 29 случаев заболевания COVID-19, в том числе у четверых медиков. Общее количество заболевших составило 2739, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Заболели 12 женщин от 34 до 67 лет, девочка 9 лет, 14 мужчин 35-99 лет и двое мальчиков 10 и 13 лет. Были госпитализированы десять пациентов.

За сутки умерли три человека, за все время - 64. Выздоровели за 26 мая 44 человека, за все время - 442.

Кличко добавил, что в стационарах Киева с коронавирусом лежат 154 пациента, в том числе три ребенка. 46 больных находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

"На COVID-19 тестируют всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах 322 человека, только за минувшие сутки с пневмонией госпитализировали 59 жителей Киева", - сообщил Кличко.

Напомним, что за 26 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло на 321. Общее число подтвержденных случаев составило 21 905.