Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Тренды парфюмерии – 2020
Тренды парфюмерии – 2020
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве подтвердили еще 29 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека

Среди тех, кто заболел, - мужчина 99 лет. 

В Киеве подтвердили еще 29 случаев коронавируса, выздоровели 44 человека
Фото: EPA/UPG

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 29 случаев заболевания COVID-19, в том числе у четверых медиков. Общее количество заболевших составило 2739, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. 

Заболели 12 женщин от 34 до 67 лет, девочка 9 лет, 14 мужчин 35-99 лет и двое мальчиков 10 и 13 лет. Были госпитализированы десять пациентов. 

За сутки умерли три человека, за все время - 64. Выздоровели за 26 мая 44 человека, за все время  - 442.

Кличко добавил, что в стационарах Киева с коронавирусом лежат 154 пациента, в том числе три ребенка. 46 больных находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ. 

"На COVID-19 тестируют всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах 322 человека, только за минувшие сутки с пневмонией госпитализировали 59 жителей Киева", - сообщил Кличко.

Напомним, что за 26 мая количество заболевших коронавирусом в Украине выросло на 321. Общее число подтвержденных случаев составило 21 905. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также