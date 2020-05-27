В Украине рассмотрят исключение гидроксихлорохина из протокола лечения коронавирусом

На этой неделе рабочая группа при Минздраве будет рассматривать вопрос необходимости исключения гидроксихлорохина из украинского протокола лечения коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он добавил, что это связано с приостановкой клинический испытаний препарата Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы отслеживаем все происходящее в мире. На этой неделе будет собираться рабочая группа. Она состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи. С учетом последних рекомендаций ВОЗ, с учетом того, что происходит в мире, в США, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого препарата они будут принимать решение, которое затем будет представлено мне на утверждение", - сообщил министр.

Степанов подчеркнул, что принятием таких решений должны заниматься исключительно специалисты.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения из соображений безопасности приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от COVID-19. Ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

В апреле ученые из Китая сообщили результаты ислледования влияния гидроксихлорохина на процесс выздоровеления пациентов с коронавирусом. Применение вещества гидроксихлорохин (HCQ), входящего в препараты от малярии, в том числе и "Плаквенил", не помогает очистится от коронавируса SARS-CoV-2 или облегчить симптомы у пациентов с COVID-19 лучше, чем стандартное лечение. При этом оно имеет больше побочных эффектов.

Минздрав Украины раньше включил гидроксихлорохин в протокол лечения COVID-19. Препарат не рассчитан на самолечение и может применяться только по решению врачей.

В начале мая Индия подарила Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.