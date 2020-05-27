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В ВСУ зафиксировали третий летальный случай от коронавируса, диагноз подтвердили посмертно

Вначале пациенту делали экспресс-тест, который показал негативный результат. 

В ВСУ зафиксировали третий летальный случай от коронавируса, диагноз подтвердили посмертно
Фото: EPA/UPG

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали третий летальный случай от коронавируса. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области, который болел с 11 мая и лечился дома.

18 мая его состояние ухудшилось, он обратился в больницу Каменка-Бугского района Львовской области, ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал негативный результат. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ на странице в Facebook. 

Больной получал необходимое лечение, но 22 мая из-за отсутствия улучшений его направили во Львовскую туберкулезную больницу, где провели ПЦР-тест на COVID-19, по результатам которого у сотрудника ВСУ подтвердили коронавирус посмертно.

За минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще четыре новых случая заражения (в том числе летальный во Львовской области). Госпитализированы два человека, еще один лечится амбулаторно. Состояние пациентов удовлетворительное.

"В Вооруженных сил болеют 57 человек, выздоровели 202 человека, умерли трое", - сообщили в Командовании медсил ВСУ. 

Напомним, что у полицейского, который проходил службу на одном из блокпостов в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области, обнаружили коронавирус.

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