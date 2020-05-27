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Степанов: международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но будет необходима самоизоляция

Каждый вернувшийся в Украину пассажир будет обязан изолироваться под контролем в приложении "Дій вдома" или в центрах обсервации. 

Степанов: международное авиасообщение планируют возобновить с 15 июня, но будет необходима самоизоляция
Фото: 112

Украинцы могут выехать в страны ЕС и Беларусь на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Никаких ограничений на сегодняшний день нет", - отметил он.

Пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня. 

"Если мы говорим об авиасообщении, то согласно с планом выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, но хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома", и быть там 14 дней", - сообщил он.

Напомним, что 20 мая Кабинет министров поддержал работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовы. Также он одобрил возобновление международного авто- и железнодорожного сообщения.

К вопросу возобновления международного авиасообщения Кабмин планирует вернуться после 15 июня.

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