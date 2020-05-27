За минувшие сутки коронавирусом в мире заболели более 40 000 человек

За минувшие сутки в мире подтвердили свыше 40 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 5. 59 млн человек, умерли 350 458 (2156 за сутки), выздоровели 2 287 152 (свыше 17 000 за сутки). Об этом говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии COVID-19 Аппарата СНБО Украины.

Лидером по заболеваемости по-прежнему являются США. Общее количество обнаруженных случаев COVID-19 стране превысило 1,6 млн. Умерли 98 916 пациентов, выздоровели 384 902.

На втором месте по заболеваемости - Бразилия, где заболели свыше 391 000, умерли 34 512, выздоровели 158.5 тысяч человек.

Суточные данные из России пока отсутствуют, однако общее количество обнаруженных случаев составляет свыше 362 000. Погибли более 3 807, выздоровели - 131 129 пациентов.

На четвертом месте по заболеваемости - Великобритания, где подтвердили 266.5 тысяч случаев заболевания. Умерли свыше 37 000, выздоровели - 1162 пациентов.

На пятом месте по распространению COVID-19 находится Испания. Заболели более 236 000, умерли - 27 117, выздоровело свыше 150 000 человек.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19. Возможная вторая волна эпидемии может совпасть с сезонным гриппом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости COVID-19 при условии, если коронавирус потеряет свою агрессивность и в случае разработки вакцины, массовых прививок и формирования коллективного иммунитета на уровне 95% населения страны.