Зеленский: "Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею привлечения волонтеров на время выхода из карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Об итальянском опыте привлечения добровольцев для помощи в соблюдении мер безопасности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и необходимо соблюдать правила безопасности", – сказал Владимир Зеленский.

Также он поддержал страхование для врачей, которые борются с коронавирусом.

"Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это нужно воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые позволят понять, когда наши врачи будут застрахованы", – обратился Президент к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышову.

Напомним, что в парламент был внесен законопроект, предусматривающий страхование медиков, задействованных в борьбе с COVID-19. Однако парламент проголосовал за альтернативный документ, согласно с которым медики могут получить выплаты только в случае смерти или инвалидности, вызванных коронавирусом.