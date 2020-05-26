Зеленский напомнил президенту Словакии о соглашении, которое разблокирует аэропорт "Ужгород"

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, беседа касалась пандемии коронавируса и двустороннего сотрудничества Украины и Словакии.

В частности, Зеленский напомнил, что Украина рассчитывает на скорейшее подписание соглашения, которое позволит возобновить работу аэропорта "Ужгород".

Аэропорт расположен в непосредственной близости к словацкой границе, и для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. В 2016 году истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией, которое регулировало это вопрос, а новое еще не подписали.

Зеленский подчеркнул, что "этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона", и выразил надежду на скорейшее согласование соглашения Словакией.

Президент Украины также похвалил Словакию за успешную борьбу с эпидемией коронавируса, а Чупатова в свою очередь подтвердила приглашение посетить Словакию с официальным визитом.

Отделно они поговорили о ситуации на Донбассе и состоянии выполнения договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки". Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.