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Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Должность временно получила его первая заместительница.

Кабмин уволил главу Госгеокадастра
Денис Башлик
Фото: facebook.com/denis.bashlyk

Кабинет министров в понедельник уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлика.

Об этом говорится в распоряжении правительства №566-р от 25 мая.

Башлик уволен в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", которая позволяет менять руководителей государственных органов в течение четырех месяцев после смены правительства.

Управлять Госгеокадастром временно будет его первая заместительница Юлия Мороз, назначенная уже при новом премьере.

Напомним, что Башлик выиграл конкурс на эту должность. До этого он был директором Департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.

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