В СБУ подтвердили внесение в ЕРДР дела по украинской делегации на переговорах в Минске

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства о возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске - главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Об этом СБУ сообщила на запрос Укринформа в связи с информацией об открытии производства в отношении Андрея Ермака и Леонида Кучмы, которую ранее обнародовал народный депутат Владимир Вятрович.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева от 23 апреля 2020 года и на основании обращения от 13 марта 2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. в указанном уголовном производстве сообщение о подозрении не проводилось", - сообщили в СБУ.

В СБУ отметили, что подробные сведения досудебного расследования пока разглашать нельзя.

18 мая депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович сообщил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителей украинской делегации на переговорах в Минске.