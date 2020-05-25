Зеленский поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля

Президент Украины также попросил помощи в борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поздравил его со вступлением в должность.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Поздравляю вас с назначением на должность Премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина и Израиль всегда были и впредь будут оставаться надежными друзьями и партнерами.

Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что Израиль рассмотрит этот запрос Украины.

Зеленский добавил, что в условиях пандемии поддержка двусторонней торговли имеет особо важное значение для обеих стран. Он призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019 года. Собеседники также обсудили проекты в Украине, в частности - участие в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.

Напомним, 17 мая Кнессет Израиля утвердил состав нового правительства большинством голосов.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Бени Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.