Нетаньяху удалось сформировать правительство Израиля

В среду, 13 мая, лидер партии Ликуд" Биньямин Нетаньяху официально уведомил президента Израиля Реувена Ривлина и спикера Кнессета, что ему удалось сформировать правительство.

В письме, адресованном спикеру Бени Ганцу, он также попросил собрать пленарное заседание Кнессета, newsru.co.il.

До этого было подписано коалиционное соглашение между "Ликудом" и ШАС, позволяющее религиозной партии назначить на пост министра человека, не входящего в Кнессет.

Известно, что новым министром религий станет раввин из Ашкелона Яаков Авитан. По информации телеканала "Кешет-12", в соглашение внесен параграф, согласно которому по требованию ШАСа в закон о призыве будут внесены поправки, и только после новая редакция закона будет передана на утверждение Кнессета.

Кроме того, вечером Биньямин Нетаниягу предпринял попытку договориться с Нафтали Беннетом о вхождении в коалицию партии "Ямина", но она не увенчалась успехом. По окончании телефонного разговора Нетаниягу и Беннета партии "Ликуд" и "Ямина" обменялись взаимными обвинениями.

Напомним, что в Израиле целый год продолжается политический кризис, за время которого уже трижды прошли парламентские выборы.

В апреле 2019 года "Ликуд" Беньямина Нетаньяху и "Кахоль Лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов, право формировать правительство предоставили Нетаньяху, а когда ему этого не удалось, Кнессет проголосовал за самороспуск.

В сентябре 2019 года "Кахоль Лаван" победил с перевесом в один мандат над "Ликудом": 33 против 32. В этот раз возможность сформировать правительство была и у Нетаньяху, и у Ганца, но оба с задачей не справились.

В марте 2020 года "Ликуд" получил 36 мандатов, а "Кахоль Лаван" - 33.

70-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года.