​США перенаправят часть средств из программы по сдерживанию России на строительство стены с Мексикой

В Пентагоне заверили, что ни один из зарубежных проектов не отменяется, они просто отложены.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует перенаправить средства из бюджета программы по сдерживанию России "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" на строительство стены с Мексикой.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Пентагон намерен приостановить строительство 22 различных военных проектов на $545 млн, которые будут направлены на строительство стены. В том числе $274 млн будет взято из ранее выделенных иодобренных Конгрессом средств на программу для европейских союзников США по сдерживанию России.

Программа "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (European Deterrence Initiative) была начата в 2014 году в администрации президента Барака Обамы как ответ на российскую агрессию в Украине.

О переводе денежных средств говорится в докладной записке министра обороны США Марка Эспера от 27 апреля. Однако, как отмечает администрация Трампа, это является временной мерой.

"Ни один из зарубежных проектов не отменяется. Они просто отложены", - пояснил пресс-секретарь Министерства обороны США Крис Митчелл.

Тем не мнеее, данное решение Белого Дома вызвало критику среди американских законодателей. Конгрессмены-демократы из Комитета по международным отношениям Палаты представителей направили письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера. В нем говорится, что перевод средств из "бюджета инициативы" на проект строительства стены является неправомерным использованием выделенных средств и угрожает безопасности США и их союзников.

Американские законодатели отмечают, что Россия создает угрозу американским военным своей агрессивной военной деятельностью на Ближнем Востоке и в других регионах, незаконно оккупирует части Украины и Грузии и продолжает держать американских граждан в заложниках.

"Даже сейчас, в разгар серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, президент РФ Владимир Путин активно использует страдания мира, продвигая антизападную дезинформацию и еще больше подрывая наши интересы и безопасность", - говорится в письме.

Напомним, в 2018 году в Администрации Трампа заявляли, что США планируют ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку малой мощности для сдерживания России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.