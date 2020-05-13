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​США перенаправят часть средств из программы по сдерживанию России на строительство стены с Мексикой

В Пентагоне заверили, что ни один из зарубежных проектов не отменяется, они просто отложены.

​США перенаправят часть средств из программы по сдерживанию России на строительство стены с Мексикой
Фото: EPA/UPG

Администрация президента США Дональда Трампа планирует перенаправить средства из бюджета программы по сдерживанию России "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" на строительство стены с Мексикой.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Пентагон намерен приостановить строительство 22 различных военных проектов на $545 млн, которые будут направлены на строительство стены. В том числе $274 млн будет взято из ранее выделенных иодобренных Конгрессом средств на программу для европейских союзников США по сдерживанию России.

Программа "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (European Deterrence Initiative) была начата в 2014 году в администрации президента Барака Обамы как ответ на российскую агрессию в Украине.

О переводе денежных средств говорится в докладной записке министра обороны США Марка Эспера от 27 апреля. Однако, как отмечает администрация Трампа, это является временной мерой.

"Ни один из зарубежных проектов не отменяется. Они просто отложены", - пояснил пресс-секретарь Министерства обороны США Крис Митчелл.

Тем не мнеее, данное решение Белого Дома вызвало критику среди американских законодателей. Конгрессмены-демократы из Комитета по международным отношениям Палаты представителей направили письмо на имя госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера. В нем говорится, что перевод средств из "бюджета инициативы" на проект строительства стены является неправомерным использованием выделенных средств и угрожает безопасности США и их союзников.

Американские законодатели отмечают, что Россия создает угрозу американским военным своей агрессивной военной деятельностью на Ближнем Востоке и в других регионах, незаконно оккупирует части Украины и Грузии и продолжает держать американских граждан в заложниках.

"Даже сейчас, в разгар серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, президент РФ Владимир Путин активно использует страдания мира, продвигая антизападную дезинформацию и еще больше подрывая наши интересы и безопасность", - говорится в письме.

Напомним, в 2018 году в Администрации Трампа заявляли, что США планируют ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку малой мощности для сдерживания России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

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