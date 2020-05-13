Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)

Он вместе с женой находится в больнице.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Эту информацию он подтвердил агентству "Интерфакс".

"Да, заболел. Лечусь", - сообщил он.

52-летний пресс-секретарь Путина находится в больнице, но в какой именно - не сообщается.

Обновление. В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила "Интерфаксу", что у нее также выявлен COVID-19.

"В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить", - сказала Навка.

Навка пояснила, что она и ее супруг Дмитрий Песков решили госпитализироваться, чтобы "не подвергать риску всю нашу семью".

В своем инстаграме Навка рассказала, что она идет на поправку, температуры уже нет, антибиотики ей принимать не пришлось. Она заметила, что из последних симптомов - отсутствие обоняния, "совсем не чувствую запахи".

"У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо", - отметила Навка.

Daily Storm пишет, что, по словам супруги, Песков "принес" болезнь с работы.

По словам Навки, вся их семья "сидела в строгой изоляции", а Песков работал. Поэтому, по ее словам, скорее всего, пресс-секретарь Путина "принес (вирус – ред.) с работы".

Напомним, что ранее COVID-19 был обнаружен у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он самоизолировался.

Также этот диагноз был подтвержден у главврача инфекционной больницы, который лично показывал Путину клинику.

12 мая Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в Российской Федерации обнаружили еще 10 899 заболевших.

Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243.